Названа возможная дата следующей «кровавой Луны»

Москва, 28 июля. В ночь на субботу завершилось самое длинное лунное затмение столетия, спутник Земли в кроваво-красном цвете россияне могли наблюдать более часа.

В следующий раз наблюдать «кровавую Луну» земляне смогут более чем через 100 лет. Как сообщили в Сети, новое лунное затмение произойдет только в 2123 году.

Также пользователи активно публиковали в социальных сетях фотографии редкого явления, а некоторые предположили, что «кровавая Луна» якобы является предзнаменованием конца света.

Лунное затмение началось накануне в 21.24 вечера и продлилось до 1.19 субботы. Всего в XXI веке ожидается 225 лунных затмений, из них полными будут 85. Также в ночь с пятницы на субботу жители Земли могли наблюдать противостояние Марса с Солнцем. Красная планета подошла к Земле на максимально близкое расстояние, и ее можно было наблюдать невооруженным глазом.