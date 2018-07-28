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Названа возможная дата следующей «кровавой Луны»
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    Названа возможная дата следующей «кровавой Луны»

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    Названа возможная дата следующей «кровавой Луны»

    Москва, 28 июля. В ночь на субботу завершилось самое длинное лунное затмение столетия, спутник Земли в кроваво-красном цвете россияне могли наблюдать более часа.

    В следующий раз наблюдать «кровавую Луну» земляне смогут более чем через 100 лет. Как сообщили в Сети, новое лунное затмение произойдет только в 2123 году.

    Также пользователи активно публиковали в социальных сетях фотографии редкого явления, а некоторые предположили, что «кровавая Луна» якобы является предзнаменованием конца света.

    Лунное затмение началось накануне в 21.24 вечера и продлилось до 1.19 субботы. Всего в XXI веке ожидается 225 лунных затмений, из них полными будут 85. Также в ночь с пятницы на субботу жители Земли могли наблюдать противостояние Марса с Солнцем. Красная планета подошла к Земле на максимально близкое расстояние, и ее можно было наблюдать невооруженным глазом.

    Автор: Василий Котов
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