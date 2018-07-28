«Счастья, любви и мира!»: Анна Семенович танцует с луганскими детьми

Луганск, 28 июля. На Театральной площади Луганска прошел концерт с участием звезд российской эстрады Анны Семенович и Дениса Майданова, посвященный Дню работника торговли.

Первой на сцену вышла Анна Семенович, она поздравила всех собравшихся с праздником. Пожелала счастья, любви и, конечно же, мира. Одну из своих песен Анна исполнила с подтанцовкой девчонок и мальчишек, которых певица пригласила подняться на сцену. После песни детвора окружила певицу, ребятишки обнимали и признавались ей в любви. Дети были просто в восторге.

Один мальчик расплакался, его Анна взяла на руки, прижала к груди, а потом отпустила к маме.

«Через 10 лет будешь хвастаться, что лежал у меня на груди», — сказала певица.

Во время своего выступления Денис Майданов не только пел, но и читал стихи. Певец признался, что ему очень приятно сегодня петь здесь, в Луганске.

«У меня сегодня особенно приятный момент, потому что Луганская область — это то место, где прошло мое детство, это родина моей мамы. Здесь мой дед, моя бабушка — они уже смотрят на нас сверху. Я очень счастлив возвращаться сюда, и я думаю, что они бы сейчас мною гордились», — рассказал он.

Первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич поздравил всех работников торговли с профессиональным праздником. Отметил, что данный концерт проходит в рамках интеграционной программы по взаимодействию с Российской Федерацией.

«Мы очень рады, что собрали сегодня на площади достаточное количество гостей и жителей нашей республики. На наши призывы на посещение концерта откликнулись также ребята с территории, временно находящейся под контролем государства Украина», — рассказал Назаревич.

На концерт Анны Семенович и Дениса Майданова в Луганске пришли около 10 тысяч человек.