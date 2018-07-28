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ВСУ нарушили режим перемирия в ЛНР три раза за сутки
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    ВСУ нарушили режим перемирия в ЛНР три раза за сутки

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    ВСУ нарушили режим перемирия в ЛНР три раза за сутки

    Луганск, 28 июля. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим перемирия на территории Луганской народной республики три раза, сообщили в субботу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    Как уточняется в сообщении, при обстреле ВСУ применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории ЛНР было выпущено 40 снарядов. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Желобок и Сокольники.

    Пострадавших среди мирных жителей и военных, по предварительным данным, нет.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования конфликта в Донбассе были подписаны минские соглашения, очередное перемирие вступило в силу 1 июля, однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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