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«Года попутал?»: в Сети высмеяли экс-посла США после слов о «вторжении» Красной армии на Украину в 2014 году
Политика
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    «Года попутал?»: в Сети высмеяли экс-посла США после слов о «вторжении» Красной армии на Украину в 2014 году

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    «Года попутал?»: россияне высмеяли экс-посла США, заявившего о «вторжении» Красной армии на Украину

    Москва, 28 июля. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на Украину якобы вторглась Красная Армия. Россияне высмеяли невежество посла, напомнив ему, что Красная армия давно перестала существовать, и призвали не настраивать жителей РФ и Украины друг против друга.

    Очередные обвинения в адрес Москвы американский политик высказал в эфире телеканала RTVI. В ходе дискуссии с российским политологом Евгением Минченко он заявил, что конфликт в Донбассе якобы произошел по вине Москвы, связав происходящее на Украине с «вторжением» туда уже несуществующей Красной армии.

    «В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила на Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал Хербст.

    «Года попутал?»: россияне высмеяли экс-посла США, заявившего о «вторжении» Красной армии на Украину

    Россияне обратили внимание на невежество посла, напомнив ему, что Красной армии не существует с 1946 года.

    «Года попутал?» — иронично задались вопросом пользователи соцсетей.

    «Мир безграмотных идиотов», — лаконично констатировали комментаторы.

    «Года попутал?»: россияне высмеяли экс-посла США, заявившего о «вторжении» Красной армии на Украину

    Не обошлось без шуток. Россияне предложили американскому политику вспомнить историю собственной страны и оценить ситуацию в США.

    «Экс-посол России в США обвинил Английскую армию во вторжении в Северную Америку!» — пошутили в Сети.

    «Пусть сначала Аляску, Калифорнию, Гавайские острова и другие субъекты Императорской России вернут!» - продолжили иронизировать пользователи.

    «Года попутал?»: россияне высмеяли экс-посла США, заявившего о «вторжении» Красной армии на Украину

    Некоторые комментаторы нашли свои объяснения нелепому заявлению Хербста.

    «По ходу его шумеры покусали», — предположил один из пользователей.

    Также россияне призвали США прекратить попытки разжечь конфликт между жителями РФ и Украины.

    «Спят и думают, как бы очередную гадость пропустить через мясорубку и настроить людей против друг друга. Когда же поймете, что наций нет?» — заключили комментаторы.

    «Года попутал?»: россияне высмеяли экс-посла США, заявившего о «вторжении» Красной армии на Украину

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР, не признавшие государственного переворота на Украине, объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

    Обвинения в адрес Москвы и заявления о том, что в Донбассе якобы находятся российские войска, звучат из Киева и поддерживающих его западных государств постоянно. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в том, чтобы киевские политики как можно скорее разрешили кризис.

    Автор: Василий Котов
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