Организатор поединков объяснил, почему боксер Усик может стать президентом Украины

Москва, 28 июля. Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу в финале WBSS в Москве над россиянином Муратом Гассиевым, может стать новым президентом Украины, заявил известный в РФ организатор поединков Владимир Хрюнов.

По словам Хрюнова, в том случае, если президентские выборы в 2019 году на украине будут справедливыми, Усик сможет на них победить.

«Я скажу так: если на Украине следующие выборы президента будут справедливые, то Усик станет президентом!» — поделился мнением Хрюнов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Организатор поединков объяснил, что, добившись большого успеха, Усик остался чистым, добрым и лояльным ко всем человеком.

Напомним, одержав победу в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Москве, Усик стал абсолютным чемпионом мира. При этом, вопреки распространяемым в Киеве слухам, поединок прошел в мирной атмосфере, российские и украинские болельщики вместе поддерживали спортсменов, а Москва, как передавали украинские СМИ, была рада принять известного боксера из соседней страны.