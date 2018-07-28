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Организатор поединков объяснил, почему боксер Усик может стать президентом Украины
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    Организатор поединков объяснил, почему боксер Усик может стать президентом Украины

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    Организатор поединков объяснил, почему боксер Усик может стать президентом Украины

    Москва, 28 июля. Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу в финале WBSS в Москве над россиянином Муратом Гассиевым, может стать новым президентом Украины, заявил известный в РФ организатор поединков Владимир Хрюнов.

    По словам Хрюнова, в том случае, если президентские выборы в 2019 году на украине будут справедливыми, Усик сможет на них победить.

    «Я скажу так: если на Украине следующие выборы президента будут справедливые, то Усик станет президентом!» — поделился мнением Хрюнов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

    Организатор поединков объяснил, что, добившись большого успеха, Усик остался чистым, добрым и лояльным ко всем человеком.

    Напомним, одержав победу в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Москве, Усик стал абсолютным чемпионом мира. При этом, вопреки распространяемым в Киеве слухам, поединок прошел в мирной атмосфере, российские и украинские болельщики вместе поддерживали спортсменов, а Москва, как передавали украинские СМИ, была рада принять известного боксера из соседней страны.

    Автор: Василий Котов
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