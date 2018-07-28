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Стала известна дата похорон писателя Войновича
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    Стала известна дата похорон писателя Войновича

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    Стала известна дата похорон писателя Войновича

    Москва, 28 июля. Скончавшегося в ночь на субботу писателя Владимира Войновича, скорее всего, похоронят в понедельник, 30 июля, сообщила супруга писателя Светлана Колесниченко.

    По ее словам, с точной датой похорон близкие писателя пока не определились.

    «С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — уточнила Колесниченко в беседе с ТАСС.

    Советский и российский прозаик Владимир Войнович ушел из жизни в ночь на 28 июля. Как сообщали СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

    Войновичу было 85 лет. Он является автором таких романов, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и «Монументальная пропаганда». Литературой Войнович занялся во время службы: он писал стихи в армейскую газету.

    Автор: Василий Котов
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