Стала известна дата похорон писателя Войновича

Москва, 28 июля. Скончавшегося в ночь на субботу писателя Владимира Войновича, скорее всего, похоронят в понедельник, 30 июля, сообщила супруга писателя Светлана Колесниченко.

По ее словам, с точной датой похорон близкие писателя пока не определились.

«С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — уточнила Колесниченко в беседе с ТАСС.

Советский и российский прозаик Владимир Войнович ушел из жизни в ночь на 28 июля. Как сообщали СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Войновичу было 85 лет. Он является автором таких романов, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и «Монументальная пропаганда». Литературой Войнович занялся во время службы: он писал стихи в армейскую газету.