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Американские моряки спасут «президента России» в новом фильме
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    Американские моряки спасут «президента России» в новом фильме

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    Американские моряки спасут «президента России» в новом фильме

    Москва, 28 июля. Компания Lionsgate Movies выпустит новый фильм «охотник-убийца», в котором американские моряки спасут «президента России». Трейлер ленты появился на YouTube-канале компании.

    Режиссер Донован Марш решил снять картину о предотвращении Третьей мировой войны. Спасать международное сообщество от угрозы он доверил американским военным, служащим на подводной лодке в Северном Ледовитом океане.

    Во время службы экипаж узнает о том, что в России министр обороны планирует устроить военный переворот, что может привести к войне мирового масштаба. Тогда моряки решают спасти российского президента, роль которого исполнил российский актер Алексей Дьяченко. Также в картине заняты Джерард Батлер и Гари Олдман. В России на большом экране ленту можно будет увидеть с 25 октября 2018 года. 

    Автор: Василий Котов
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