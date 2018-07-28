Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США | 28 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США
Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис заявил, что считает необходимыми контакты между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне. Глава Пентагона убежден, что, несмотря на разногласия с Россией, диалог необходим. Мэттис подчеркнул, что в полной мере поддерживает возобновление контактов. По словам Мэттиса, переговоры между президентами США и РФ также необходимы. В то же время, по мнению американского министра, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки внешнеполитический курс Вашингтона остался неизменным.
Нападение на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве попало на видео
Неизвестный с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов около посольства Словакии в Москве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. К полицейскому подошел неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения в район головы и шеи. После этого преступник скрылся с места происшествия в сторону метро. Полицейского срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Московская полиция ввела план «Перехват», направленный на розыск преступника, однако его пока не удалось задержать.
Более тысячи семей вернулись в Хомс после освобождения от боевиков
Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Аль Барази сообщил, что более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в свои дома после освобождения региона от боевиков. Чиновник напомнил, что в результате процесса примирения сирийские власти смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Аль-Барази подчеркнул, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны. Он добавил, что для вернувшихся беженцев будут созданы все необходимые условия для нормальной жизни.
Самое продолжительное лунное затмение ХХI века наблюдали по всей России
Самое продолжительное лунное затмение XXI века наблюдали этой ночью со всей территории России. Сообщается, что лучше всего астрономическое явление было видно на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. А вот на Дальнем Востоке его наблюдали уже почти под утро. Напомним, что затмение началось 27 июля в 21.24 по московскому времени, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13 28 июля. По словам ученых, всего в нашем столетии можно будет увидеть 225 лунных затмений, но только 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.