Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис заявил, что считает необходимыми контакты между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне. Глава Пентагона убежден, что, несмотря на разногласия с Россией, диалог необходим. Мэттис подчеркнул, что в полной мере поддерживает возобновление контактов. По словам Мэттиса, переговоры между президентами США и РФ также необходимы. В то же время, по мнению американского министра, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки внешнеполитический курс Вашингтона остался неизменным.

Нападение на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве попало на видео Неизвестный с ножом напал на сотрудника правоохранительных органов около посольства Словакии в Москве. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. К полицейскому подошел неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения в район головы и шеи. После этого преступник скрылся с места происшествия в сторону метро. Полицейского срочно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Московская полиция ввела план «Перехват», направленный на розыск преступника, однако его пока не удалось задержать.

Более тысячи семей вернулись в Хомс после освобождения от боевиков Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Аль Барази сообщил, что более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в свои дома после освобождения региона от боевиков. Чиновник напомнил, что в результате процесса примирения сирийские власти смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Аль-Барази подчеркнул, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны. Он добавил, что для вернувшихся беженцев будут созданы все необходимые условия для нормальной жизни.