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Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой
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    Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой

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    Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой

    Москва, 28 июля. Россиянам не стоит оплачивать покупки по карте в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Америке.

    По информации аналитиков Сбербанка, в этих странах у россиян чаще всего воруют деньги при оплате с помощью банковских карт.  Чаще всего подобные кражи происходят в маленьких магазинах, в крупных супермаркетах вероятность кражи намного ниже.

    Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой

    Мошенники используют скимминговые устройства, позволяющие считывать данные и пин-код, чтобы изготовить дубликат банковской карты.
    Аналитики напоминают, что во время оплаты с помощью банковской карты нужно смотреть за тем, что делает продавец, не забывать карту, не говорить пароль от кредитки и никому ее не отдавать, сообщает РИА Новости.

    Автор: Настасья Шеркунова
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