Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой

Москва, 28 июля. Россиянам не стоит оплачивать покупки по карте в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Америке.

По информации аналитиков Сбербанка, в этих странах у россиян чаще всего воруют деньги при оплате с помощью банковских карт. Чаще всего подобные кражи происходят в маленьких магазинах, в крупных супермаркетах вероятность кражи намного ниже.

Мошенники используют скимминговые устройства, позволяющие считывать данные и пин-код, чтобы изготовить дубликат банковской карты.

Аналитики напоминают, что во время оплаты с помощью банковской карты нужно смотреть за тем, что делает продавец, не забывать карту, не говорить пароль от кредитки и никому ее не отдавать, сообщает РИА Новости.