Пользователи Сети поделились впечатлениями от лунного затмения

Москва, 28 июля. Пользователи социальных сетей активно обмениваются впечатлениями от самого длительного лунного затмения XXI века, свидетелями которого человечество стало в ночь с пятницы на субботу.

Напомним, что затмение началось в 21:24 по московскому времени, а завершилось в 01:19 по московскому времени 28 июля. Таким образом, астрономическое событие длилось почти четыре часа. При этом его полная фаза продолжалась 103 минуты.

Отмечается, что наблюдать за затмением Луны могли жители практически всей территории России, при этом, наиболее благоприятные условия для наблюдения за астрономическим явлением в России сложились на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.

Удивительное явление не оставило равнодушным. Пользователи любовались спутником Земли как в одиночку, так и вдвоем и в больших компаниях.

«Затмение действительно прекрасно. Отличная ночь, проведенная с любимым человеком и лучшими друзьями, под одно из красивейших атмосферных явлений», — написала пользовательница Twitter под ником Daria_Vader.

Затмение действительно прекрасно. Отличная ночь, проведённая с любимым человеком и лучшими друзьями, под одно из красивейших атмосферных явлений. — Dash (@Daria_Vader) July 28, 2018

«Вчерашний день — супер. Вчерашний вечер —очень супер. Лунное затмение — супер-класс. Вся ночь — невероятный супер!», — поделилась своими эмоциями DeatheaterNan.

Затмение очень красивое, удалось наблюдать ???? — Дэньчик✨ (@nasta_denis) July 28, 2018

Некоторые отнеслись к уникальному астрономическому событию более скептически.

«Тц, затмение какое-то не затмение. Вот зимой было так было. И явление очень большой луны, которое бывает раз в несколько лет и в этот же день затмение, вот я тогда оторваться не мог. А помнится кровавое затмение, когда луна была красной. И солнечное помню, потемнело немножко», — написал в своем микроблоге heiclhou.

«В ленте пишут про затмение там. Пока все смотрели на затмение, я смотрел очередной сон, который я забыл к утру», — рассказал Kos_tyan3101.

Вчера я смотрела затмение ЛУНЫ.

ЗРЕЛИЩЕ ТАКОЕ, ЧТО ВОЗНИКАЕТ ЧУВСТВО, ЧТО ТЫ СЛИВАЕШЬСЯ С ВСЕЛЕННОЙ И НАПОЛНЯЕШЬСЯ ЕЕ ЭНЕРГИЕЙ....... pic.twitter.com/2fEo7sd9v0 — Tomic (@7Tommic) July 28, 2018

Другие провели параллели с событиями из своей жизни.

«Насколько дети метеозависимы. Мой вчера из живота чуть не выпрыгнул. Я уж подумала — все! Пора в роддом. А это, оказывается, было затмение», — написала aidaishay.