Сенат США требует «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе

Вашингтон, 28 июля. Сенат США потребовал «во что бы то ни стало» разместить в околоземном пространстве оружие и датчики космического базирования.

Сообщается, что данная позиция, заявленная в окончательном проекте военного бюджета США на 2018 год, идет вразрез с национальной стратегией противоракетной безопасности и мнением различных военных экспертов.

В настоящее время проект бюджета на 716 миллиардов долларов, согласованный двумя палатами конгресса, ждет подписания президентом США.

Ранее министерство иностранных дел РФ заявило, что вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений. Также внешнеполитическое ведомство отметило, что установка Вашингтона на применение силы в космосе не благоприятствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности.