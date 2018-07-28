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Сенат США требует «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе
Общество
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    Сенат США требует «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе

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    Сенат США требует «во что бы то ни стало» разместить оружие в космосе

    Вашингтон, 28 июля. Сенат США потребовал «во что бы то ни стало» разместить в околоземном пространстве оружие и датчики космического базирования.

    Сообщается, что данная позиция, заявленная в окончательном проекте военного бюджета США на 2018 год, идет вразрез с национальной стратегией противоракетной безопасности и мнением различных военных экспертов.

    В настоящее время проект бюджета на 716 миллиардов долларов, согласованный двумя палатами конгресса, ждет подписания президентом США.

    Ранее министерство иностранных дел РФ заявило, что вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений. Также внешнеполитическое ведомство отметило, что установка Вашингтона на применение силы в космосе не благоприятствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности.

    Автор: Ирина Новикова
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