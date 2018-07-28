Сирия: спецпредставитель Китая встретился с главой МИД САР

Дамаск, 28 июля. Пресс-служба министерства иностранных дел КНР сообщила, что спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что с 25 по 27 июля китайский дипломат находился с визитом в Сирии. Во время поездки он встретился также с министром по делам национального примирения Али Хайдаром и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

На повестке встреч стояло обсуждение вопроса разрешения сирийского кризиса. Отмечается, что «стороны провели глубокий обмен мнениями по сирийской проблеме».

Напомним, что ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом вопросы урегулирования ситуации в республике в преддверии международной встречи в Сочи.