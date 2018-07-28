Сирия: митинг с участием представителей ЦПВС прошел в Нахте

Нахта (Сирия), 28 июля. В Нахте в сирийской провинции Даръа прошел митинг, посвященный освобождению населенного пункта от террористов.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова, Дамаск пригласил российских военных на торжественный митинг.

«Я обращаюсь к шейхам — используйте весь свой авторитет, чтобы довести до каждого сирийца за границей, чтобы они вернулись домой», — заявил генерал-майор, передает РИА Новости.

Цыганков отметил, что Россия продолжит оказывать помощь жителям Сирии. В настоящее время одной из основных задач является налаживание мирной жизни.

Город Нахта, расположенный в провинции Даръа, перешел под контроль сирийского правительства около десяти дней назад. В настоящее время жители Нахты возвращаются домой, в том числе из Ирака. Всего в течение двух недель от боевиков армии правительства Сирии удалось освободить более 20 поселений.