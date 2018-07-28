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Сирия: более тысячи семей вернулись в Хомс после освобождения от боевиков
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    Сирия: более тысячи семей вернулись в Хомс после освобождения от боевиков

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    Сирия: более тысячи семей вернулись в Хомс после освобождения от боевиков

    Дамаск, 28 июля. Губернатор сирийской провинции Хомс Таляль Аль Барази сообщил, что более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в свои дома после освобождения региона от боевиков.

    Чиновник напомнил, что в результате процесса примирения сирийские власти смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов.

    «Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей», — отметил он, добавив, что для вернувшихся беженцев будут созданы все необходимые условия для нормальной жизни.

    Аль-Барази подчеркнул, что в провинции ждут всех тех, кто был вынужден уехать во время войны, говорится в материале РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что в пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс восстановили электроснабжение. Также электричество вернулось еще в 23 населенных пункта одноименной провинции.

    Автор: Ирина Новикова
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