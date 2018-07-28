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Эксперты назвали марки автомобилей, вызывающие наибольший интерес у россиян
Технологии
Эксперты назвали марки автомобилей, вызывающие наибольший интерес у россиян
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    Эксперты назвали марки автомобилей, вызывающие наибольший интерес у россиян

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    Эксперты назвали марки автомобилей, вызывающие наибольший интерес у россиян

    Москва, 28 июля. Специалисты сервиса «Юла Авто» сообщили, что россияне больше всего просматривают объявления о продаже автомобилей BMW, Mercedes и Ford, но обращаются главным образом по объявлениям о продаже Lada и Hyundai.

    Для того, чтобы сделать данный вывод, эксперты изучили более 400 тысяч объявлений о продаже автомобилей за первое полугодие текущего года. Результаты исследования показали, что в бюджетном сегменте со средней стоимостью автомобиля до 500 тысяч рублей наиболее популярными являются автомобили Lada — Samara, Classic, 110, Priora, Kalina и другие.

    В среднем классе автомобилей стоимостью от 500 тысяч рублей до 1,6 миллиона по звонкам лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

    Лидерами дорогого сегмента стоимостью 1,6 миллиона рублей и выше, по количеству звонков являются Mercedes E-Classe, за ним идут Mercedes C-Classe и Toyota Land Cruiser.

    Автор: Ирина Новикова
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