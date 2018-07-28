Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России и Европе

Москва, 28 июля. Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что жаркая погода, захватившая в последние недели территорию России и Европы, сохранится и в ближайшие дни.

Специалист отметила, что высокие температуры воздуха и волны тепла наблюдаются в настоящее время по всей Европе, особенно в северной части, а также в центральной России и в северной Сибири. По ее словам, причиной этого является зависший антициклон, который блокирует так называемую Jet Stream — зону сильного ветра в верхней тропосфере, которая обычно препятствует проходу горячего воздуха из тропиков в средние широты.

«Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, и на следующей неделе тоже», — цитирует эксперта РИА Новости.