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Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России и Европе
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    Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России и Европе

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    Синоптики рассказали, сколько продлится жара в России и Европе

    Москва, 28 июля. Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что жаркая погода, захватившая в последние недели территорию России и Европы, сохранится и в ближайшие дни.

    Специалист отметила, что высокие температуры воздуха и волны тепла наблюдаются в настоящее время по всей Европе, особенно в северной части, а также в центральной России и в северной Сибири. По ее словам, причиной этого является зависший антициклон, который блокирует так называемую Jet Stream — зону сильного ветра в верхней тропосфере, которая обычно препятствует проходу горячего воздуха из тропиков в средние широты.

    «Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, и на следующей неделе тоже», — цитирует эксперта РИА Новости.

    Автор: Ирина Новикова
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