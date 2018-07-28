Водитель автобуса в Латвии назвал семью из Литвы «русскими оккупантами»

Лиепае, 28 июля. Оскорбительный инцидент произошел в автобусе в латвийском городе Лиепае.

Сообщается, что водитель автобуса обозвал семью из Литвы «русскими оккупантами». Как рассказала пострадавшая гражданка Литвы Екатерина Меркульева, она обратилась к водителю с вопросом о времени отправки автобуса. При этом, вопрос она задала на русском языке.

В ответ, по словам Меркульевой, водитель начал вести себя неадекватно и оскорблять ее семью.

Отмечается, что водитель ответил на латышском, после чего начал громко кричать.

«В конце концов, он назвал нас «русскими оккупантами» — это я, не владея латышским языком, поняла очень хорошо», — подчеркнула Меркульева, добавив, что сама вполне спокойной отнеслась к проявлению агрессии, а вот ее детей произошедшее ошеломило и задело.

После случившегося женщина обратилась с жалобой к Лиепайскому агентству общественного транспорта, изложив ситуацию и потребовав, чтобы водитель автобуса принес свои извинения за оскорбления, по причине того, что «подобное отношение к пассажирам, независимо от того, местные они или приезжие, недопустимо».

По словам главы Лиепайского агентства общественного транспорта Улдиса Зупы, он лично уже извинился перед пострадавшей туристкой. Кроме того, он послал запрос в Лиепайский автобусный парк, в котором работает агрессивный водитель.

Добавим, что на данный момент парк никак не отреагировал на случившееся и Меркульева так и не получила извинения водителя.

Напомним, что бывший президент Латвии Валдис Затлерс еще в 2009 году заявил, что оккупация Латвии завершилась, поэтому надо договориться и не использовать больше слово «оккупант».

«Я хочу подчеркнуть, что в Латвии оккупация закончилась с уходом последнего представителя советских военных сил, поэтому сегодня нам в Латвии нужно договориться о том, что слово «оккупант» более использоваться не будет», — сказал латвийский глава.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что напряженность в российско-латвийских отношениях негативно сказалась на некоторых сферах экономики страны.