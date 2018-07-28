Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы в США

Вашингтон, 28 июля. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в американские выборы.

Сообщается, что в пятницу Трамп провел совещание Совета национальной безопасности по выборам, в ходе которого прошло обсуждения мер противодействия вмешательству и способов привлечения к ответственности причастных к нему.

Ранее Газета.ру сообщала, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Финляндии 16 июля, на Трампа обрушился шквал критики за то, что он не воспринимает всерьез «российское вмешательство».

Напомним, что российские власти неоднократно опровергали обвинения о возможных попытках повлиять на ход выборов президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что обвинения во вмешательстве Москвы в выборы являются «абсолютно голословными».