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Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы в США
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    Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы в США

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    Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы в США

    Вашингтон, 28 июля. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп заверил, что не потерпит иностранного вмешательства в американские выборы.

    Сообщается, что в пятницу Трамп провел совещание Совета национальной безопасности по выборам, в ходе которого прошло обсуждения мер противодействия вмешательству и способов привлечения к ответственности причастных к нему.

    Ранее Газета.ру сообщала, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Финляндии 16 июля, на Трампа обрушился шквал критики за то, что он не воспринимает всерьез «российское вмешательство».

    Напомним, что российские власти неоднократно опровергали обвинения о возможных попытках повлиять на ход выборов президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что обвинения во вмешательстве Москвы в выборы являются «абсолютно голословными».

    Автор: Ирина Новикова
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