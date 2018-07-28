Ушел из жизни писатель Владимир Войнович

Москва, 28 июля. Известный прозаик, драматург и поэт Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни.

По словам журналиста Виктора Давыдова, писатель ушел из жизни из-за сердечного приступа.

«Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка», — позже написал в своем Facebook писатель Виктор Шендерович.

Напомним, что наибольшую популярность Войновичу принесли романы «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Писатель являлся обладателем премии «Триумф» и государственной премии России за книгу «Могументальная пропаганда».

Ранее Газета.ру сообщала, что писатель Владимир Войнович объяснил успех своего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». По его словам, Конкин — это человек здравого смысла, естественный человек в неестественных обстоятельствах, чем он и подкупает.