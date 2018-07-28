Самое продолжительное лунное затмение ХХI века наблюдали по всей России

Москва, 28 июля. Самое продолжительное лунное затмение XXI века, завершившееся три часа назад, наблюдали со всей территории России.

Сообщается, что лучше всего астрономическое явление было видно на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. А вот на Дальнем Востоке его наблюдали уже почти под утро.

Напомним, что затмение началось 27 июля в 21.24 по московскому времени, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13 28 июля.

По словам ученых, всего в нашем столетии можно будет увидеть 225 лунных затмений, но только 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса.