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Эрдоган впервые за 4 года может посетить Германию
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    Эрдоган впервые за 4 года может посетить Германию

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    Эрдоган впервые за 4 года может посетить Германию

    Анкара, 28 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые с 2014 года может совершить официальный визит в Германию.

    Согласно имеющейся информации, турецкий лидер планирует поехать в Германию в сентябре.

    В рамках визита он также побывает на приеме у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальном банкете.

    Отметим, что это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента после избрания на новый срок.

    Ранее Газета.ру сообщала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Канцлер отметила, что Германию и Турцию связывает многолетняя дружба, подчеркнув, что немецкие власти заинтересованы в стабильных внешнеполитических отношениях.

    Автор: Ирина Новикова
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