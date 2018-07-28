Эрдоган впервые за 4 года может посетить Германию

Анкара, 28 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган впервые с 2014 года может совершить официальный визит в Германию.

Согласно имеющейся информации, турецкий лидер планирует поехать в Германию в сентябре.

В рамках визита он также побывает на приеме у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальном банкете.

Отметим, что это будет первый визит Эрдогана в Германию с 2014 года и его первый визит в должности президента после избрания на новый срок.

Ранее Газета.ру сообщала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Канцлер отметила, что Германию и Турцию связывает многолетняя дружба, подчеркнув, что немецкие власти заинтересованы в стабильных внешнеполитических отношениях.