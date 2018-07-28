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Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом
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    Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом

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    Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом

    Вашингтон, 28 июля. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поцелуй с президентом США Дональдом Трампом стал для него сюрпризом.

    По словам Юнкера, инициатором поцелуя стал американский глава.

    «Это было для меня сюрпризом», — сказал Юнкер, подчеркнув, что данная форма приветствия противоречит его обычному поведению.

    Также он отметил, что не знал, что в момент встречи с Трампом в Овальном кабинете находился фотограф, акцентировав внимание на том, что фотография была опубликован не им.

    Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter снимок, на котором запечатлен их поцелуй с Юнкером. По словам американского главы, Евросоюз и Соединенные Штаты любят друг друга, доказательством чего и является поцелуй.

    Автор: Ирина Новикова
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