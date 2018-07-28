Новые видео «кровавой Луны» появились в Сети

Москва, 28 июля. В сети Интернет появились новые записи так называемой «кровавой Луны». Самое длинное лунное затмение века продлилось более 100 минут.

Специалисты отметили, что редкое астрономическое явление лучше всего было наблюдать из Египта. В этой африканской стране ночью 27 июля небо оставалось безоблачным. Поэтому и обзор для египтян вышел идеальным.

Кроме лунного затмения, жители Земли стали свидетелями противостояния Марса. Красная планета максимально приблизилась к Солнце. По яркости Марс превзошел Юпитер и Венеру.

Ранее Газета.ru писала о сближении Луны с Марсом. Издание отмечало, что наблюдать за уникальными астрономическими явлениями могли граждане России практически из всех регионов. Отмечается, что в наиболее благоприятном положении оказались жители европейской части нашей страны.