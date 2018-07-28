Сирия: глава Пентагона анонсировал скорое начало тренировок для совместных патрулей с Турцией

Вашингтон, 28 июля. Глава министерства обороны США Джим Мэттис заявил, что в скором времени начнутся совместные тренировки американских и турецких войск, которые займутся патрулированием на севере Сирии.

По словам Мэттиса, необходимое оборудование уже было доставлено на военную базу Инджирлик на юге Турции, используемую американскими силами.

Глава Пентагона уточнил, что обучение должно начаться через несколько недель, а дата начала непосредственно патрулирования пока не объявлена.

Ранее ФАН сообщал, что в начале июня Соединенные Штаты и Турция согласовали «дорожную карту», в рамках которой к патрулированию территории Манбиджа приступали турецкие и американские войска. а курдские вооруженные формирования должны были покинуть его. Это соглашение вызвало недовольство как мирных жителей, так и боевиков Отрядов народной самообороны, которые, по некоторым данным, по-прежнему находятся в Манбидже.