Питта уличили в копировании имиджа его подруг

Лос-Анджелес, 28 июля. Голливудского актера Брэда Питта уличили в копировании внешнего вида и образов его девушек и жен.

Сообщается, что первой в Сети обратила внимание на сходство имиджа Питта и его спутниц фотограф из США Сара МакГонагалл, опубликовавшая в Twitter фотографии, доказывающие ее теорию.

​«Я увидела статью про Брэда Питта и теперь не могу выбросить это из головы», — говорится в посте МакГонагалл, к которому она приложила фотографии снимков звезды и его спутниц.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) July 26, 2018

​Теорию активно подхватили пользователи Twitter, которые также стали делиться аналогичными фотографиями. По мнению некоторых, Питт является «бойфрендом-хамелеоном».

Ранее Газета.ру сообщала, что в окружении Брэда Питта появилась новая женщина — эффектная брюнетка Нери Оксман, широко известная в архитектурных кругах. Нери Оксман — профессор Массачусетского технологического института, дизайнер и художник, работы которой выставлены в ведущих музеях.