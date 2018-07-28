Меню
Весь мир
Питта уличили в копировании имиджа его подруг
Общество
Новые видео «кровавой Луны» появились в Сети
Следующая новость
Загрузка...

    Питта уличили в копировании имиджа его подруг

    30

    Питта уличили в копировании имиджа его подруг

    Лос-Анджелес, 28 июля. Голливудского актера Брэда Питта уличили в копировании внешнего вида и образов его девушек и жен.

    Сообщается, что первой в Сети обратила внимание на сходство имиджа Питта и его спутниц фотограф из США Сара МакГонагалл, опубликовавшая в Twitter фотографии, доказывающие ее теорию.

    ​«Я увидела статью про Брэда Питта и теперь не могу выбросить это из головы», — говорится в посте МакГонагалл, к которому она приложила фотографии снимков звезды и его спутниц.

    ​Теорию активно подхватили пользователи Twitter, которые также стали делиться аналогичными фотографиями. По мнению некоторых, Питт является «бойфрендом-хамелеоном».

    Ранее Газета.ру сообщала, что в окружении Брэда Питта появилась новая женщина — эффектная брюнетка Нери Оксман, широко известная в архитектурных кругах. Нери Оксман — профессор Массачусетского технологического института, дизайнер и художник, работы которой выставлены в ведущих музеях.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.