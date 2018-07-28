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Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США
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    Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США

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    Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США

    Вашингтон, 28 июля. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис заявил, что считает необходимыми контакты между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне. Его слова цитирует CNBC News.

    Глава Пентагона убежден, что, несмотря на разногласия с Россией, диалог необходим. Мэттис подчеркнул, что в полной мере поддерживает возобновление контактов. По словам Мэттиса, переговоры между президентами США и РФ также необходимы.

    В то же время, по мнению американского министра, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки внешнеполитический курс Вашингтона остался неизменным, передает Газета.ru.

    Накануне в Пентагоне оценили профессионализм российских военнослужащих при ракетном ударе Соединенных Штатов Америки и их союзников в Средиземном море по территории Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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