Пентагон поддержал постоянные контакты между Россией и США

Вашингтон, 28 июля. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис заявил, что считает необходимыми контакты между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне. Его слова цитирует CNBC News.

Глава Пентагона убежден, что, несмотря на разногласия с Россией, диалог необходим. Мэттис подчеркнул, что в полной мере поддерживает возобновление контактов. По словам Мэттиса, переговоры между президентами США и РФ также необходимы.

В то же время, по мнению американского министра, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки внешнеполитический курс Вашингтона остался неизменным, передает Газета.ru.

Накануне в Пентагоне оценили профессионализм российских военнослужащих при ракетном ударе Соединенных Штатов Америки и их союзников в Средиземном море по территории Сирии.