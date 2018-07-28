На Украине развесили баннеры, высмеивающие отдыхающих в Крыму

Киев, 28 июля. Билборды, высмеивающие граждан, отдыхающих на Крымском полуострове, появились на Украине.

Житель Киева Игорь Митин опубликовал в своем блоге фотографию, на которой видно плакат, где на украинском языке неуважительно оценивается выбор места отдыха, сделанный украинцами.

«Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные – в оккупированный Крым», – гласит надпись на плакате.

При этом, стоит отметить, что в комментариях к записи пользователи язвительно подчеркнули, что президент Украины Петр Порошенко по каким-то причинам предпочитает отдыхать не на украинских курортах, а на Мальдивах.

Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров также прокомментировал данные плакаты, усомнившись, что в Одессу едут именно «умные» и «красивые».

«На границе Крыма волонтеры повесили билборд, что умные и красивые едут отдыхать не в Крым, а в Одессу. Но они не объяснили, почему эта категория граждан до Одессы так и не доезжает, а прибывают только невоспитанные и гадящие под себя жлобы?» – пояснил Азаров.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк ранее рассказал, что поток украинских туристов, посещающих полуостров, растет, на пограничных пунктах фиксируются многочасовые очереди. По оценке Черняка, в этом году Крым посетят около миллиона отдыхающих с Украины.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Согласно результатам голосования крымчан полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Власти Украины не признали итоги референдума и продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом российская сторона настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы закрыт окончательно и не подлежит пересмотру.