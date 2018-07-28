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Путин примет участие в торжественных мероприятиях к 1030-летию Крещения Руси в Москве
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    Путин примет участие в торжественных мероприятиях к 1030-летию Крещения Руси в Москве

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    Путин примет участие в торжественных мероприятиях к 1030-летию Крещения Руси в Москве

    Москва, 28 июля. Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщает пресс-служба Кремля.

    В субботу на Соборной площади Кремля состоится праздничное богослужение, а после — крестный ход к памятнику князю Владимиру, где будет совершен молебен. Отметим, что литургию на Соборной площади совершат впервые в новейшей истории России. 

    Ожидается, что участие в торжествах примут тысячи верующих, среди которых представители и главы поместных православных церквей из разных стран.

    Крещение Руси — общенациональный праздник, объединяющий все народы, проживающие на пространстве исторического государства. Князь Владимир, памятник которому открыли в Москве на Боровицкой площади в 2016 году, является символом общего прошлого и будущего народов, проживающих на пространстве исторической Руси.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне подчеркнул, что праздник поможет преодолеть разногласия между людьми, в том числе на Украине.

    Автор: Олеся Волкова
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