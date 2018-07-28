Макрон: Францию и Испанию свяжет газопровод

Париж, 28 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Мадрид начнут работу над газопроводом между двумя государствами. Его цитирует ТАСС.

По словам Макрона, он поручил компетентным органам найти варианты для новых газопроводов. В числе приоритетов — газопровод, соединяющий Францию с Испанией.

«Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией», — сказал глава Франции.

Он отметил также, что инициатива будет способствовать замене угольных электростанций во Франции, Испании и Португалии.

Макрон сделал также заявление в связи с имеющим место обострением торговых отношений между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки. По словам Президента Франции, Париж и Брюссель никогда не хотели торговой войны с Вашингтоном, передает Газета.ru.