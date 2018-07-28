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Макрон: Францию и Испанию свяжет газопровод
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    Макрон: Францию и Испанию свяжет газопровод

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    Макрон: Францию и Испанию свяжет газопровод

    Париж, 28 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Мадрид начнут работу над газопроводом между двумя государствами. Его цитирует ТАСС.

    По словам Макрона, он поручил компетентным органам найти варианты для новых газопроводов. В числе приоритетов  — газопровод, соединяющий Францию с Испанией.

    «Мы поручили нашим регуляторам работать над вариантами новых газопроводов, в особенности газопровода между Францией и Испанией»,  — сказал глава Франции.

    Он отметил также, что инициатива будет способствовать замене угольных электростанций во Франции, Испании и Португалии.

    Макрон сделал также заявление в связи с имеющим место обострением торговых отношений между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки. По словам Президента Франции, Париж и Брюссель никогда не хотели торговой войны с Вашингтоном, передает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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