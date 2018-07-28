Меню
Общество
Российские города грандиозно отметят 1030-летие Крещения Руси
Общество
Новые видео «кровавой Луны» появились в Сети
Следующая новость
Загрузка...

    Российские города грандиозно отметят 1030-летие Крещения Руси

    128

    Российские города грандиозно отметят 1030-летие Крещения Руси

    Москва, 28 июля. Празднование 1030-летия Крещения Руси пройдут в субботу в различных городах России.

    Сообщается, что в субботу богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб будет совершен праздничный колокольный звон.

    В Москве праздничная литургия впервые будет проходить под открытым небом на Соборной площади Кремля. Службу возглавят патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

    После завершения литургии пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, где совершат праздничный молебен, после чего патриарх Кирилл обратится с приветственным словом к православным верующим.

    Также в молебне в столице примет участие президент РФ Владимир Путин.

    Напомним, что праздник Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в 988 году утвердил православие на Руси.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.