Российские города грандиозно отметят 1030-летие Крещения Руси

Москва, 28 июля. Празднование 1030-летия Крещения Руси пройдут в субботу в различных городах России.

Сообщается, что в субботу богослужения будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви, и после служб будет совершен праздничный колокольный звон.

В Москве праздничная литургия впервые будет проходить под открытым небом на Соборной площади Кремля. Службу возглавят патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.

После завершения литургии пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме, где совершат праздничный молебен, после чего патриарх Кирилл обратится с приветственным словом к православным верующим.

Также в молебне в столице примет участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что праздник Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который в 988 году утвердил православие на Руси.