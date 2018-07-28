Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века

Москва, 28 июля. Очевидцы публикуют в Сети кадры самого длительного лунного затмения этого века, которое можно наблюдать в ночь на 28 июля.

1,2,3 затмение луны в других странах и 4 затмение в России pic.twitter.com/uoV0DtTYef — Грант (@reasons_million) July 27, 2018

Фотографии невероятно красивого события под названием «кровавая Луна» заполонили соцсети. Жители разных стран делятся впечатлениями и своими снимками.

Публикация от Дмитрий_Наумов_Фотограф (@photostudio_salamandra) 27 Июл 2018 в 1:01 PDT

Редчайшее явление продолжается с 21.24 до 01.19 мск. По данным Роскосмоса, в XXI веке пройдет в общей сложности 225 лунных затмений, лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Сегодняшний день примечателен еще одним космическим событием: Великое противостояние Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса состоится лишь через 17 лет.

27 июля, произошло самое длительное в этом столетии лунное затмение. На фото самолет на фоне Луны над городом Такома, штат Вашингтон. 26 июля 2018 (AP Photo/Ted S. Warren) pic.twitter.com/Y2AfJwa9rd — Голос Америки (@GolosAmeriki) July 27, 2018

Ранее сообщалось, что NASA запустило прямую трансляцию полного лунного затмения.