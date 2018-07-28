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Общество
Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века
Общество
Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века
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    Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века

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    Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века

    Москва, 28 июля. Очевидцы публикуют в Сети кадры самого длительного лунного затмения этого века, которое можно наблюдать в ночь на 28 июля.

    Фотографии невероятно красивого события под названием «кровавая Луна» заполонили соцсети. Жители разных стран делятся впечатлениями и своими снимками.

    Редчайшее явление продолжается с 21.24 до 01.19 мск. По данным Роскосмоса, в XXI веке пройдет в общей сложности 225 лунных затмений, лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

    Сегодняшний день примечателен еще одним космическим событием: Великое противостояние Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса состоится лишь через 17 лет.

    Ранее сообщалось, что NASA запустило прямую трансляцию полного лунного затмения.

     

    Автор: Олеся Волкова
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