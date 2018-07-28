Трамп обсудил с Юнкером «обновленное торговое сотрудничество» США и ЕС

Вашингтон, 28 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телефонной беседе обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером вопросы торгового сотрудничества. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации американского лидера Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп и Юнкер сделали акцент на взаимодействии Брюсселя и Вашингтона с учетом достигнутых накануне договоренностей.

«Лидеры продолжили выстраивание (отношений) на основе их предыдущих обсуждений обновленного торгового сотрудничества США и ЕС», — отметили в Белом доме.

Газета.ru сообщает, что в ходе переговоров с Трампом Юнкер использовал карточки яркого окраса. По информации издания, таким необычным способом глава Еврокомиссии хотел лучше донести до собеседника свои мысли. Каждой из карточек соответствовала та или иная сфера взаимодеййствия Вашингтона и Брюсселя.