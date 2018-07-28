Патриарх Варфоломей передал послание Порошенко с обещанием предоставить автокефалию Украине

Киев, 28 июля. Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко в пятницу провел встречу с делегацией Константинопольского патриархата, которая приехала в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси. Епископ Едмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион передал украинскому президенту послание патриарха Варфоломея, в котором подчеркивается важность крещения Святого Владимира от Первопрестольной церкви Константинополя в метрополии Херсонеса и крещения Руси.

В послании также отмечается, что Константинопольская Церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалии».

Отметим, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что праздник поможет преодолеть разногласия на Украине.

В Киеве в пятницу прошли молебен и Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Мероприятия посетили рекордные 250 тыс. человек: верующие с Украины и из Донбасса, из Молдавии, Белоруссии, Приднестровья и России.

Крещение Руси — праздник, который объединяет все народы, проживающие на пространстве исторического государства. Событие сыграло ключевую роль в становлении духовности и культуры славянских народов.