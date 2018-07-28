Экс-президента Армении арестовали по обвинению в свержении конституционного строя

Ереван, 27 июля. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, «суд принял решение об аресте». Подробности защитник сообщать отказался, заявив, что всю информацию предоставят в субботу на специальной пресс-конференции.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян опровергает все обвинения, называя их политическими.

Как сообщала «Газета.ру», экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян также обвиняется по данному делу. Его объявили в розыск.