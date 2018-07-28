Меню
Весь мир
Экс-президента Армении арестовали по обвинению в свержении конституционного строя
Общество
Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века
Следующая новость
Загрузка...

    Экс-президента Армении арестовали по обвинению в свержении конституционного строя

    60

    Экс-президента Армении арестовали по обвинению в свержении конституционного строя

    Ереван, 27 июля. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

    Как сообщил журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, «суд принял решение об аресте». Подробности защитник сообщать отказался, заявив, что всю информацию предоставят в субботу на специальной пресс-конференции.

    Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян опровергает все обвинения, называя их политическими. 

    Как сообщала «Газета.ру», экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян также обвиняется по данному делу. Его объявили в розыск.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.