Нижний Новгород, 27 июля. Матч за Суперкубок России между московскими командами ЦСКА и «Локомотив» в Нижнем Новгороде проходит при заполненных трибунах. Поединок посетили 43 тысячи 319 зрителей.

Право разыграть первый трофей сезона согласно регламенту принадлежит чемпиону и обладателю кубка страны. Победителем предыдущего сезона в российской премьер-лиге стал «Локомотив» под руководством Юрия Семина. Кубок России завоевал «Тосно».

К сожалению, ленинградский клуб был расформирован. Право сыграть в матче за Суперкубок перешло к серебряным призерам минувшего сезона, московским «армейцам». Следует отметить, что после мундиаля в России сразу несколько лидеров ЦСКА перешли в европейские чемпионаты.

Ранее «Уфа» стартовала в Лиге Европы. На своем поле наша команда разошлась миром со словацким клубом «Домжале», напоминает RT.