«Люди станут единой семьей»: патриарх Александрийский прокомментировал празднование 1030-летия Крещения Руси

Киев, 27 июля. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ прокомментировал празднование 1030-летия Крещения Руси, выразив надежду, что люди станут единой семьей.

Патриарх Феодор ΙΙ прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 1030-летия Крещения Руси.

«В свете этой серьезной проблемы для Украинской церкви я хочу, чтобы вы знали: представителями всех церквей движет надежда на то, что эти люди станут единой семьей», — заявил патриарх в интервью RT, подчеркнув, что люди церкви «давлению политиков не подвластны» и следуют священным правилам.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что праздник поможет преодолеть разногласия на Украине.

Традицию праздновать День Крещения Руси в Киеве заложил в 2008 году патриарх Алексий II. Патриарх Кирилл последний раз ездил в Киев в июле 2013 года. Как сообщал телеканал «360», в 2014 году департамент по делам религий и национальностей Украины возможный визит Кирилла «нежелательным, провокационным и политически ангажированным».

В Киеве в пятницу прошли молебен и Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Мероприятия посетили рекордные 250 тыс. человек: верующие с Украины и из Донбасса, из Молдавии, Белоруссии, Приднестровья и России.

Добавим, что Крещение Руси — общенациональный праздник, объединяющий все народы, проживающие на пространстве исторического государства. Событие сыграло ключевую роль в становлении духовности и культуры славянских народов.