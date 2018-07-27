Ученые рассказали, откуда будет видно «кровавую Луну»

Москва, 27 июля. Ученые рассказали, откуда будет лучше всего наблюдать за астрономическим явлением, известным под названием «кровавая луна». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалистов Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики, больше других повезло жителям и гостям Египта. В ночь с 27 на 28 июля в небе над африканским государством не будет ни одного облака. Это обстоятельство обеспечит египтянам идеальный обзор.

Следует отметить, что сегодня ночью земляне смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления. Полное лунное затмение продлится более 103 минут. Ожидается также великое противостояние Марса. Красная планета максимально сблизится с Солнцем и по яркости своего сияния превзойдет Юпитер и Венеру.

В начале июля RT анонсировала «багровую ночь», насладиться которой смогут жители практически всех регионов России.