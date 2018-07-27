Меню
Общество
Ученые рассказали, откуда будет видно «кровавую Луну»
Общество
Очевидцы публикуют невероятной красоты снимки самого длительного лунного затмения этого века
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые рассказали, откуда будет видно «кровавую Луну»

    272

    Ученые рассказали, откуда будет видно «кровавую Луну»

    Москва, 27 июля. Ученые рассказали, откуда будет лучше всего наблюдать за астрономическим явлением, известным под названием «кровавая луна». Об этом сообщает ТАСС.

    По мнению специалистов Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики, больше других повезло жителям и гостям Египта. В ночь с 27 на 28 июля в небе над африканским государством не будет ни одного облака. Это обстоятельство обеспечит египтянам идеальный обзор.

    Ученые рассказали, откуда будет видно «кровавую Луну»

    Следует отметить, что сегодня ночью земляне смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления. Полное лунное затмение продлится более 103 минут. Ожидается также великое противостояние Марса. Красная планета максимально сблизится с Солнцем и по яркости своего сияния превзойдет Юпитер и Венеру.

    В начале июля RT анонсировала «багровую ночь», насладиться которой смогут жители практически всех регионов России.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.