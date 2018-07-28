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ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде
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    ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде

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    ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 28 июля. Московский ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде со счетом 1:0. «Армейцы» вырвали победу в дополнительное время благодаря голу Хосонова.

    ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде

    Хотя столичное дерби собрало аншлаг в Нижнем Новгороде, поединок получился не слишком зрелищным. Сказалось, что обе команды еще далеки от своих оптимальных кондиций. С учетом кадровых потерь ЦСКА, большинство специалистов считало фаворитом матча «железнодорожников».

    Но подопечные Юрия Семина провели не самый яркий матч. В основное время ни одной из команд отличиться не удалось. Единственный гол во втором экстра-тайме записал на свой счет Хосонов.

    ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде

    1:0  — первый трофей сезона остался за московским ЦСКА. «Красно-синие» завоевали Суперкубок России в седьмой раз в своей истории.

    Накануне «Уфа» стартовала» в Лиге Европы домашним матчем против словацкого «Домжале». Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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