Нижний Новгород, 28 июля. Московский ЦСКА завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» в Нижнем Новгороде со счетом 1:0. «Армейцы» вырвали победу в дополнительное время благодаря голу Хосонова.

Хотя столичное дерби собрало аншлаг в Нижнем Новгороде, поединок получился не слишком зрелищным. Сказалось, что обе команды еще далеки от своих оптимальных кондиций. С учетом кадровых потерь ЦСКА, большинство специалистов считало фаворитом матча «железнодорожников».

Но подопечные Юрия Семина провели не самый яркий матч. В основное время ни одной из команд отличиться не удалось. Единственный гол во втором экстра-тайме записал на свой счет Хосонов.

1:0 — первый трофей сезона остался за московским ЦСКА. «Красно-синие» завоевали Суперкубок России в седьмой раз в своей истории.

Накануне «Уфа» стартовала» в Лиге Европы домашним матчем против словацкого «Домжале». Об этом писала RT.