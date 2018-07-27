Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря

Москва, 27 июля. Специалисты подняли со дна Баренцева моря американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, сообщил начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Танк находился на глубине 56 метров. Это уже шестой по счету «Шерман», поднятый со дна моря. Ожидается, что к восстановлению находки специалисты Северного флота в Североморске приступят в ближайшее время. Спасатели же продолжат работу под водой В первую очередь им предстоит оценить, можно ли поднять другие исторические экспонаты.

Всего североморцы подняли на поверхность семь исторических экземпляров бронетехники, включая американский средний танк M3 Lee. Этот уникальный экспонат уже восстанавливают, сообщал телеканал «360».

В марте 1945 года в американский транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» попала немецкая торпеда у входа в Кольский залив. На борту находилась авиационная и бронетехника, предназначавшаяся для советской армии.