Меню
Общество
Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря
Общество
Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря
Следующая новость
Загрузка...

    Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря

    54

    Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря

    Москва, 27 июля. Специалисты подняли со дна Баренцева моря американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, сообщил начальник пресс-службы флота капитан первого ранга Вадим Серга.

    Танк находился на глубине 56 метров. Это уже шестой по счету «Шерман», поднятый со дна моря. Ожидается, что к восстановлению находки специалисты Северного флота в Североморске приступят в ближайшее время. Спасатели же продолжат работу под водой В первую очередь им предстоит оценить, можно ли поднять другие исторические экспонаты.

    Всего североморцы подняли на поверхность семь исторических экземпляров бронетехники, включая американский средний танк M3 Lee. Этот уникальный экспонат уже восстанавливают, сообщал телеканал «360».

    Шестой американский танк «Шерман» времен ВОВ подняли со дна Баренцева моря

    В марте 1945 года в американский транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» попала немецкая торпеда у входа в Кольский залив. На борту находилась авиационная и бронетехника, предназначавшаяся для советской армии. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.