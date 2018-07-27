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Общество
Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев хочет заниматься наукой
Общество
Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев хочет заниматься наукой
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    Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев хочет заниматься наукой

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    Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев хочет заниматься наукой

    Москва, 27 июля. Московский выпускник школы № 179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, хочет посвятить себя научной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство напоминает, что юноша набрал по 100 баллов на каждом из школьных выпускных государственных экзаменов. Кроме того, он показал максимальный результат на экзамене в МГУ имени Ломоносова.

    Юноша рассказал, что учится с интересом удовольствием. В дальнейшем он надеется посвятить себя научной деятельности.

    «Мне нравится учиться, значит, и наука мне отлично подойдет», — признался Салимгареев.

    RT напоминает, что Салимгареев сдавал экзамены по математике, биологии, химии и русскому языку. Во всех случаях он получил высший балл.

    Достижение московского выпускника уже подтвердили в Рособрнадзоре. Сам молодой человек признался, что планирует отдохнуть.

    Автор: Сергей Свазовский
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