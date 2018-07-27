Cирия: российские ПВО отразили атаку беспилотников в Джаблах

Дамаск, 27 июля. Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Джблах Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

#Syria: new explosions above #Jablah tonight as #Russia|n Air Defenses blew up several weaponized drones. 12th attack this month. — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) July 27, 2018

Ранее ВВС Израиля атаковали позиции сирийских правительственных войск на севере провинции Алеппо. Удар пришелся по авиабазе Нейраб севернее главного аэропорта провинции, уточняла RT.

Кроме того, накануне израильская ракета сбила истребитель САА. В Тель-Авиве мотивировали свои действия тем, что самолет якобы оказался в воздушном пространстве страны. Власти Сирийской Арабской Республики анонсировали ответные меры.