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Cирия: российские ПВО отразили атаку беспилотников в Джаблах
Общество
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    Cирия: российские ПВО отразили атаку беспилотников в Джаблах

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    Cирия: российские ПВО отразили атаку беспилотников в Джаблах

    Дамаск, 27 июля. Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Джблах Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

    Ранее ВВС Израиля атаковали позиции сирийских правительственных войск на севере провинции Алеппо. Удар пришелся по авиабазе Нейраб севернее главного аэропорта провинции, уточняла RT.

    Кроме того, накануне израильская ракета сбила истребитель САА. В Тель-Авиве мотивировали свои действия тем, что самолет якобы оказался в воздушном пространстве страны. Власти Сирийской  Арабской Республики анонсировали ответные меры.

    Автор: Серегй Свазовский
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