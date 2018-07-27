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Apple научит ноутбуки MacBook заряжать iPhone без проводов
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    Apple научит ноутбуки MacBook заряжать iPhone без проводов

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    Apple научит ноутбуки MacBook заряжать iPhone без проводов

    Нью-Йорк, 27 июля. Apple зарегистрировала патент, согласно которому MacBook Pro можно будет оснастить индукционными катушками, которые, в теории, смогут заряжать другие устройства Apple вроде IPhone и Apple Watch. 

    Отдавать заряд или принимать устройство будет «решать» в зависимости от того, находится оно под или над другим устройством. К примеру, Apple Watch можно будет дополнительно положить на iPhone и заряжать часы от смартфона.

    Предполагается, что MacBook оснастят стразу несколькими зарядными точками.

    В июле Apple представила новые MacBook Pro. Обозреватели телеканала «360» обнаружили недостатки новинки: компьютер сильно перегревается.

    Apple научит ноутбуки MacBook заряжать iPhone без проводов

    Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Apple был задержан по подозрению в краже интеллектуальной собственности. Как сообщала «Газета.ру», он похитил технологии Apple в сфере беспилотных машин и намеревался передать их в китайский стартап Xmotors.

    Автор: Олеся Волкова
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