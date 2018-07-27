Apple научит ноутбуки MacBook заряжать iPhone без проводов

Нью-Йорк, 27 июля. Apple зарегистрировала патент, согласно которому MacBook Pro можно будет оснастить индукционными катушками, которые, в теории, смогут заряжать другие устройства Apple вроде IPhone и Apple Watch.

Отдавать заряд или принимать устройство будет «решать» в зависимости от того, находится оно под или над другим устройством. К примеру, Apple Watch можно будет дополнительно положить на iPhone и заряжать часы от смартфона.

Предполагается, что MacBook оснастят стразу несколькими зарядными точками.

В июле Apple представила новые MacBook Pro. Обозреватели телеканала «360» обнаружили недостатки новинки: компьютер сильно перегревается.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Apple был задержан по подозрению в краже интеллектуальной собственности. Как сообщала «Газета.ру», он похитил технологии Apple в сфере беспилотных машин и намеревался передать их в китайский стартап Xmotors.