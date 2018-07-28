Итоги недели: главные мировые события за последние семь дней

Природные катаклизмы, теракты, взаимовыручка, противостояния и объединения — что только не произошло в мире за прошедшие семь дней. Безусловно, стоит поговорить о саммите БРИКС, который накануне завершился в ЮАР, однако этому посвятим отдельный выпуск, смотрите его завтра на ФАН-ТВ. А пока о других важных и интересных событиях международной арены.

На Афины обрушило наводнение, вызванное сильным штормом. Отмечается, что в настоящее время затоплены северные пригороды Афин. Главные дороги в пригородах Неа-Эритрея и Кифисья были перекрыты полицией в целях безопасности. В пожарную службу Афин поступило 140 звонков от граждан с просьбой о помощи. Напомним, с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары, которые уже признаны самой масштабной природной катастрофой за прошедшие десять лет. По последним данным количество погибших составило 83 человека.

Предсмертная агония или ожесточенное сопротивление? В Сирии пытаются активизироваться боевики организации «Исламское государство»1. На минувшей неделе несколько смертников подорвались в населенных пунктах провинции Эс-Сувейда, более 50 человек погибли, еще двести были ранены. Но на востоке террористы встретили ожесточенное сопротивление. Армия и местные ополченцы вступили в бой, в ходе которого ликвидировали около 75 боевиков.

В пригород сирийской столицы — Восточную Гуту после ее освобождения от террористов вернулись более 100 тысяч беженцев. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над пригородом. Другая колонна беженцев прибыла в провинцию Алеппо, из Идлиба благополучно добрались двадцать автобусов. Люди находились в осаде террористов более трех лет. По прибытии в Алеппо часть гражданских была направлена в местную больницу.

Меж тем сирийские школьники немного засидятся за партами: учебный год в Думе, Харасте и других освобожденных городах продлили, чтобы дети смогли полностью пройти положенную программу, ведь им из-за войны пришлось прервать обучение.

Новая партия гуманитарной помощи из России поступила в Сирию на этой неделе. Борт МЧС Ил-76 доставил на авиабазу Хмеймим 34 тонны гуманитарной помощи. Продукты питания и медицинские препараты будут переданы нуждающимся — беженцам, возвращающимся в освобожденные населенные пункты, в том числе и в труднодоступных районах Сирии.

Гумпомощь от МЧС России в этот четверг получили и жители ДНР. В Донецк прибыл 79-й по счету конвой. Согласно информации министерства, в состав груза вошли лекарства и продуктовые наборы для детей. Предыдущая колонна пришла в Донбасс месяц назад, 28 июня. В этот же день украинские диверсанты подорвали стеллу на пути следования гумконвоя из России в ДНР.

ВСУ продолжают нарушать режим перемирия. За минувшую неделю украинские войска стреляли порядка 50-ти раз, в частности, из «зениток». Несколько таких снарядов попали в жилые дома. 16 строений получили повреждения, один мирный житель ранен.

В самой же «незалежной» бушует вспышка кори. За неделю вирус подхватили почти 900 жителей Украины, половина из них — дети. С начала года количество инфицированных в стране превысило 26 тысяч, известно, что впоследствии от осложнений умерли 13 человек.

Официальный представитель президента США Сара Сандерс на брифинге рассказала, что единственной договоренностью, которой достигли Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в рамках саммита, было соглашение о продолжении сотрудничества в сфере национальной безопасности. Группы по национальной безопасности и дальше будут поддерживать рабочее взаимодействие. А советник американского главы Джон Болтон намерен в августе встретиться со своим российским коллегой.

Президент США Дональд Трамп пригрозил в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ввести пошлины на импортируемые из Европы автомобили. По словам Трампа, ЕС «занимает очень жесткую позицию по отношению к США». Как заявил американский президент, если вопрос не будет решен на переговорах с Юнкером, Штатам «придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год».

Бельгийские туроператоры рассчитывают, что закон о Fan ID, продлевающий въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года, в дальнейшем поможет упростить процедуру получения российской визы для туристов из Европы. Специалисты туристической отрасли подчеркивают, что подавляющее большинство туристов, побывавших во время ЧМ в Россию, хотят посетить нашу страну еще раз. Госдума во втором чтении одобрила проект закона о безвизовом въезде в РФ до конца 2018 года для болельщиков, которые приезжали к нам на чемпионат мира по футболу.

Встреча глав и делегаций стран, входящих в состав БРИКС, прошла в Южно-Африканской Республике. В организацию входят, кроме самой ЮАР, Россия, Китай, Бразилия и Индия. Основной темой встречи в Йоханнесбурге стало «Сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции». Но обсуждались вопросы не только экономического, но и геополитического характера — политика и безопасность в мире. Владимир Путин в рамках форума принял участие в двухсторонней встрече с президентом Китая Си Цзиньпином, на полях же поговорил с рядом других лидеров, в том числе главами африканских стран. Прибыл на саммит и президент Турции Реджеп Эрдоган, с которым, по выражению Владимира Путина, главы государств «сверили часы по совместной работе».

1 Организация запрещена на территории РФ.