Прямую трансляцию полного лунного затмения ведет NASA

Вашингтон, 27 июля. Американское космическое агентство NASA запустило в своем Twitter прямую трансляцию полного лунного затмения.

Трансляция идет с обсерватории Perth в Австралии.

LIVE NOW: A #LunarEclipse began at 1:14pm ET today & is visible to much of Earth's population except North & Central America. Bad weather or not located in the right place to see it? No worries! Watch live views: https://t.co/9F3QXrlF2n — NASA (@NASA) July 27, 2018

По данным ученых, сегодняшнее затмение — самое продолжительное в XXI веке. При этом оно совпадает с великим противостоянием Марса, сообщала «Газета.ру». И спутник Земли, и красную планету можно увидеть одновременно на звездном небе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал об опасностях, которые могут стать возможными при таком явлении как «кровавая Луна» и великое противостояние Марса.

Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.