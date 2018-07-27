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Прямую трансляцию полного лунного затмения ведет NASA
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    Прямую трансляцию полного лунного затмения ведет NASA

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    Прямую трансляцию полного лунного затмения ведет NASA

    Вашингтон, 27 июля. Американское космическое агентство NASA запустило в своем Twitter прямую трансляцию полного лунного затмения.

    Трансляция идет с обсерватории Perth в Австралии.

    По данным ученых, сегодняшнее затмение — самое продолжительное в XXI веке. При этом оно совпадает с великим противостоянием Марса, сообщала «Газета.ру». И спутник Земли, и красную планету можно увидеть одновременно на звездном небе. 

    Прямую трансляцию полного лунного затмения ведет NASA

    Ранее, как сообщал телеканал «360», ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал об опасностях, которые могут стать возможными при таком явлении как «кровавая Луна» и великое противостояние Марса.

    Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

    Автор: Олеся Волкова
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