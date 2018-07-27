Гражданство Черногории можно будет получить за инвестиции от 250 тысяч евро

Подгорица, 27 июля. Власти Черногории предоставят иностранцам возможность получить гражданство за инвестиции в экономику страны от 250 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС. Подробности новой программы балканского государства опубликованы на сайте правительства.

Отмечается, что уже в октябре текущего года желающие принять участие в программе смогут разместить заявку. Планируется, что на протяжении первых трех лет гражданство получат около двух тысяч успешных соискателей.

Источник ТАСС указывает, что к настоящему моменту заявок из России не поступало. Впрочем, информация о программе была опубликована лишь вчера.

Ранее стало известно об активизации диалога Подгорицы и Брюсселя о членстве Черногории в Европейском союзе. Ожидается, что состав ЕС может пополниться за счет Сербии и Черногории к 2025 году.