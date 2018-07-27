Сирия: резко возросло число минометных и артобстрелов в Идлибе

Идлиб (Сирия), 27 июля. Количество минометных и артобстрелов резко возросло за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Несмотря на введение режима прекращения огня, Координационный центр продолжает фиксировать нарушения режима со стороны НВФ, действующих в Идлибской зоне деэскалации. За сутки количество минометных и артиллерийских обстрелов резко увеличилось.

Было зафиксировано 14 нарушений в населенных пунктах Арафит, Сафсафа, Сандрин и Русет провинции Латакия, населенном пункте Зеллакият провинции Хама, а также в районах Маканис-Эд-Дувайри и Хара города Алеппо.

Всего за прошедшую неделю зафиксировано 44 случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в Идлибе.