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Сирия: резко возросло число минометных и артобстрелов в Идлибе
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    Сирия: резко возросло число минометных и артобстрелов в Идлибе

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    Сирия: резко возросло число минометных и артобстрелов в Идлибе

    Идлиб (Сирия), 27 июля. Количество минометных и артобстрелов резко возросло за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

    Несмотря на введение режима прекращения огня, Координационный центр продолжает фиксировать нарушения режима со стороны НВФ, действующих в Идлибской зоне деэскалации. За сутки количество минометных и артиллерийских обстрелов резко увеличилось.

    Было зафиксировано 14 нарушений в населенных пунктах Арафит, Сафсафа, Сандрин и Русет провинции Латакия, населенном пункте Зеллакият провинции Хама, а также в районах Маканис-Эд-Дувайри и Хара города Алеппо.

    Всего за прошедшую неделю зафиксировано 44 случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в Идлибе.

    Автор: Олеся Волкова
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