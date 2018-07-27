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Поздняков: ВФЛА проводит серьезную работу для восстановления членства в IAAF
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    Поздняков: ВФЛА проводит серьезную работу для восстановления членства в IAAF

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    Поздняков: ВФЛА проводит серьезную работу для восстановления членства в IAAF

    Москва, 27 июля. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала большую работу для выполнения требований по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    Ранее стало известно, что совет IAAF принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА в организации. В IAAF заявили, что российская сторона не предпринимает достаточных усилий для восстановления членства в ассоциации.

    «Работы проделано много, и это говорят многие эксперты. Это говорили и представители IAAF — проведена серьезная работа. Я надеюсь, что в ближайшей перспективе будет восстановлено РУСАДА, и это решение может повлиять на восстановление ВФЛА», — сказал Поздняков.

    Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в IAAF из-за расследования Всемирного антидопингового агентства о якобы применении допинга в российской легкой атлетике. В результате дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

    Автор: Артем Никулин
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