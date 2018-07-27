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Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси в Киеве побил рекорд посещения
Общество
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    Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси в Киеве побил рекорд посещения

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    Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси в Киеве побил рекорд посещения

    Киев, 27 июля. Крестный ход в Киеве побил рекорд: на молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход к 1030-летию со Дня Крещения Киевской Руси пришло более 250 тыс. человек.

    По оценке наблюдателей, в мероприятиях приняли участие более 250 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. 

    Основные мероприятия завершились в пятницу торжественным всенощным бдением в Киево-Печерской лавре. Утром 28 июля на площади перед Успенским собором праздник завершится божественной литургией.

    Отметим, представители УПЦ опасались, что мероприятия будут сорваны, однако серьезных инцидентов зафиксировано не было. Беспокойство вызвали заявления радикальных организаций, а также проблемы с организацией приезда паломников в Киев: местные чиновники настойчиво рекомендовали перевозчикам не совершать поездок в столицу.

    Подробности событий ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

    Автор: Олеся Волкова
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