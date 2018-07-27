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Власти Эквадора пояснили призыв к Ассанжу покинуть посольство в Лондоне
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    Власти Эквадора пояснили призыв к Ассанжу покинуть посольство в Лондоне

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    Власти Эквадора пояснили призыв к Ассанжу покинуть посольство в Лондоне

    Кито, 27 июля. Указаний журналисту Джулиану Ассанжу покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне не было, об этом стало известно из сообщения министерства связи Эквадора.

    Президент Эквадора Ленин Морено, будучи с визитом в Мадриде, заявил, что Ассанжу следует покинуть посольство его страны в Лондоне. Журналист скрывается здесь с 2012 года. В офисе британского премьера позднее заявили, что вопрос о нахождении Ассанжа все еще обсуждается.

    Минсвязи Эвкадора распространило сообщение, в котором уточняется — распоряжений от Ленина Морено в адрес Ассанжа покинуть здание дипмиссии не было. Это должно решаться между властями Британии и Эквадора, а не в одностороннем порядке.

    Ранее эквадорский лидер сообщил, что права Ассанжа должны уважаться, его жизнь и интересы будет защищать Кито. В то же время журналист не может оставаться всю жизнь на территории посольства. Международное право это не предполагает, отметили в министерстве связи.

    Автор: Юлия Шелковенко
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