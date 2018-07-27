Российский этап ралли «Шелковый путь-2018» завершился на Красной площади. ФАН-ТВ

На Красной площади финишировали участники российского этапа ралли-рейда «Шелковый путь-2018». Преодолев восемь участков, грузовики и внедорожники прибыли в столицу, чтобы подвести итоги заезда.

Их путь начался в Астрахани, экипажи прошли почти 3,5 тысячи километров. Победа в зачете грузовиков досталась экипажу Андрея Каргинова. Однако самый интересный автоэкспонат у его товарища по команде Сергея Куприянова — газо-дизельный КамАЗ третьего поколения — уникальная модель.

«С 2012 года мы эту программу реализуем. Это уже третья итерация газового КамАЗа, раллийного. Машина новая, только в этом году построена. Здесь другой двигатель, здесь более современная подвеска. И, конечно, это уже настоящий монстр для покорения бездорожья, но с газовыми баллонами. Мы тем самым хотим сказать, что здесь нечего бояться — это и безопасно, и экологично, и, как показывает гонка, эффективно», — говорит гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов.

«Шелковый путь-2018» — ежегодное международное соревнование. Гонка способствует укреплению отношений между Китаем, Казахстаном и Россией. Следующий этап ралли-рейда состоится в Китае.